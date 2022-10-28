Зак Браун: надеемся, что в будущем нарушителей будет ждать более суровый штраф

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о штрафе «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.
«Я очень рад, что мы узнали правду и результат оказался таким, как мы и ожидали. одна команда нарушила лимит, девять остальных отработали в пределах потолка. Так что здесь единственно верным решением был штраф. Если ФИА хочет действовать эффективно, чтобы наказание послужило уроком остальным при таких нарушениях, санкции должны быть гораздо суровее в будущем.
Мы надеемся, что будут сделаны определённые выводы. Все команды должны выработать чёткое понимание регламента, чтобы не нарушать правила в будущем. Мы рады, что ФИА решила действовать, но выражаем надежду, что в будущем меры против нарушителей будут очень серьёзными», — приводит слова Зака Брауна BBC.
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