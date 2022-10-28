Сайнс — 1-й в первой тренировке ГП Мексики, у Ферстаппена и Переса одинаковый результат

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась первая тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал его напарник Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом.



Четвёртое место по итогам сессии занял новоиспечённый двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, однако он проехал в одно время с Пересом, став четвёртым лишь потому что установил свой результат позже напарника.



Дважды тренировка была прервана красными флагами — оба раза они были вызваны техническими проблемами у новичков, участвовавших в тренировке — сначала сломался «Хаас» Пьетро Фиттипальди, а затем сломалась «Альфа Таури», которую пилотировал Лиам Лоусон.

Место Пилот Команда Время 1. Карлос Сайнс «Феррари» 1:20.707 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.046 3. Серхио Перес «Ред Булл» +0.120 4. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.120 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.142 6. Фернандо Алонсо «Альпин» +0.192 7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.376 8. Ландо Норрис «Макларен» +0.413 9. Пьер Гасли «Альфа Таури» +0.603 10. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +0.818 11. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.055 12. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.113 13. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.158 14. Мик Шумахер «Хаас» +1.245 15. Николас Латифи «Уильямс» +2.205 16. Лиам Лоусон «Альфа Таури» +3.154 17. Логан Сарджент «Уильямс» +3.539 18. Ник де Врис «Мерседес» +3.875 19. Джек Дуэн «Альпин» +3.908 20. Пьетро Фиттипальди «Хаас» +6.059