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Сайнс — 1-й в первой тренировке ГП Мексики, у Ферстаппена и Переса одинаковый результат

Сайнс — 1-й в первой тренировке ГП Мексики, у Ферстаппена и Переса одинаковый результат
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На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась первая тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал его напарник Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом.

Четвёртое место по итогам сессии занял новоиспечённый двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, однако он проехал в одно время с Пересом, став четвёртым лишь потому что установил свой результат позже напарника.

Дважды тренировка была прервана красными флагами — оба раза они были вызваны техническими проблемами у новичков, участвовавших в тренировке — сначала сломался «Хаас» Пьетро Фиттипальди, а затем сломалась «Альфа Таури», которую пилотировал Лиам Лоусон.

МестоПилотКомандаВремя
1.Карлос Сайнс«Феррари»1:20.707
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.046
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0.120
4.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.120
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.142
6.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.192
7.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.376
8.Ландо Норрис«Макларен»+0.413
9.Пьер Гасли«Альфа Таури»+0.603
10.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+0.818
11.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.055
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.113
13.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.158
14.Мик Шумахер«Хаас»+1.245
15.Николас Латифи«Уильямс»+2.205
16.Лиам Лоусон«Альфа Таури»+3.154
17.Логан Сарджент«Уильямс»+3.539
18.Ник де Врис«Мерседес»+3.875
19.Джек Дуэн«Альпин»+3.908
20.Пьетро Фиттипальди«Хаас»+6.059
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