Вольф: для нас штраф «Ред Булл» недостаточен, для них — слишком суров
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.
«Думаю, любой штраф для нас будет недостаточным, а для них — слишком серьёзным. Считаю, любое сокращение времени в аэродинамической трубе будет пагубным. Насколько пагубным, на данном этапе трудно судить. В абсолютном выражении $ 7 млн — большие деньги. Но, возможно, в более общем плане для «Ред Булл» это не так.
Думаю, совокупность штрафов является сдерживающим фактором, в первую очередь спортивный штраф и в меньшей степени — финансовый. Но репутационный ущерб, который нанесён, думаю, является самой большой проблемой, и ни одна команда не захочет это повторить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
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