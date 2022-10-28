Вольф: для нас штраф «Ред Булл» недостаточен, для них — слишком суров

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.



«Думаю, любой штраф для нас будет недостаточным, а для них — слишком серьёзным. Считаю, любое сокращение времени в аэродинамической трубе будет пагубным. Насколько пагубным, на данном этапе трудно судить. В абсолютном выражении $ 7 млн — большие деньги. Но, возможно, в более общем плане для «Ред Булл» это не так.



Думаю, совокупность штрафов является сдерживающим фактором, в первую очередь спортивный штраф и в меньшей степени — финансовый. Но репутационный ущерб, который нанесён, думаю, является самой большой проблемой, и ни одна команда не захочет это повторить», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.