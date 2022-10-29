Ферстаппен до конца сезона будет выступать в «золотом» шлеме

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема, посвящённый его второму титулу, который он выиграл досрочно на Гран-при Японии 2022 года. Шлем выполнен в золотом цвете, на нём присутствует надпись «Чемпион мира». В этом шлеме Ферстаппен будет выступать до конца сезона.

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

На задней части шлема размещён адрес официального сайта Макса Ферстаппена и две звезды с надписями «2021» и «2022», отсылающие к двум чемпионским титулам нидерландского гонщика, как и на специальном дизайне шлема, представленного к Гран-при США.

Фото: Red Bull Content Pool

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу и досрочно стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Ферстаппен с 391 очком опережает ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 124 очка.



В прошлом сезоне Ферстаппен стал чемпионом, опередив Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке в Абу-Даби.