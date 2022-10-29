Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен до конца сезона будет выступать в «золотом» шлеме

Ферстаппен до конца сезона будет выступать в «золотом» шлеме
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема, посвящённый его второму титулу, который он выиграл досрочно на Гран-при Японии 2022 года. Шлем выполнен в золотом цвете, на нём присутствует надпись «Чемпион мира». В этом шлеме Ферстаппен будет выступать до конца сезона.

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

На задней части шлема размещён адрес официального сайта Макса Ферстаппена и две звезды с надписями «2021» и «2022», отсылающие к двум чемпионским титулам нидерландского гонщика, как и на специальном дизайне шлема, представленного к Гран-при США.

Фото: Red Bull Content Pool

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу и досрочно стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Ферстаппен с 391 очком опережает ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 124 очка.

В прошлом сезоне Ферстаппен стал чемпионом, опередив Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке в Абу-Даби.

Вопреки всему! Ферстаппен повторил величайший рекорд Феттеля и Шумахера Вопреки всему! Ферстаппен повторил величайший рекорд Феттеля и Шумахера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022