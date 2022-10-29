Леклер: авария не повлияет на уикенд

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую он попал во время второй свободной практики на Гран-при Мексики.
«Честно говоря, ощущения у меня хорошие. Нам очень не повезло в первой тренировке, я получил прокол и успел проехать не так много кругов. Но в те, что успел, я был доволен машиной. Во второй тренировке было то же самое, но я потерял заднюю часть болида и у меня было малое количество кругов. Но это просто была моя ошибка, так что авария никак не повлияет на уикенд.
Мы кое-что попробовали, но мне это не понравилось, так что чувствовал себя менее комфортно, чем в первой практике. Но я знаю, что должен делать в квалификации, так что, уверен, всё будет хорошо. Не думаю, что авария помешает, у нас достаточно деталей», — приводит слова Леклера Grandprix247 со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.
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