Ферстаппен: после вылета ехал словно по льду, дрифтил влево и вправо

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первых двух свободных тренировок на Гран-при Мексики, который проходит в эти выходные.



«На первой тренировке меня немного развернуло. После того как я вылетел с трассы, ехал словно по льду, дрифтил влево и вправо. На мягком комплекте шин всё было хорошо, но у нас был только один заезд на нём. Во второй практике мы тестировали новые шины, так что это немного усложнило задачу. Снова много неизвестных, как и в прошлый уикенд. У нас довольно мало информации, но то, что мы пробовали, было хорошо. Посмотрим, что будет в квалификации», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».



В первой тренировке у Ферстаппена был одинаковый результат с его напарником Серхио Пересом. Пилоты «Ред Булл» показали третье время. Во второй практике действующий чемпион стал шестым.

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