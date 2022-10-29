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Расселл: одна из лучших наших пятниц, если не лучшая

Расселл: одна из лучших наших пятниц, если не лучшая
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от выступлений команды в свободных практиках на Гран-при Мексики, проходящем в эти выходные.

«Сегодня была одна из лучших наших пятниц, если не лучшая за этот год. Машина работала хорошо, и мы чувствовали себя комфортно на этой трассе. Темп был достаточно высокий, но мы знаем проблемы на этой трассе. В квалификации главное – попасть в рабочее окно шин, а в воскресенье будет сложно справиться с температурой двигателя и тормозов. Надеюсь, мы сможем подняться на подиум в этот уикенд. Это то, к чему нужно стремиться.

Отсутствие нормальной второй тренировки, где мы могли бы оценить результаты соперников на длинной дистанции, не позволяет определить соотношение сил по сравнению с конкурентами. Это может стать проблемой, если будут трудности с температурой шин в гонке», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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