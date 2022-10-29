Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: машина становится всё лучше, но в квалификации я могу получить пощёчину

Хэмилтон: машина становится всё лучше, но в квалификации я могу получить пощёчину
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первых двух тренировок на Гран-при Мексики, проходящем в эти выходные.

«Я очень хорошо себя чувствую. Я провёл действительно хорошую сессию, мне нравилось ездить. Машина чувствует себя всё лучше и лучше по мере нашей работы, и мы лучше её понимаем. В конце дня у нас был тест шин, просто ознакомительные круги для практики. Но мы действительно не знаем о своём положении относительно других, так как у всех разные программы. У Расселла была своя программа, потому что он пропустил первую тренировку, я сосредоточился на своей.

Отразится ли это на квалификации? Понятия не имею. С этой машиной не угадаешь. В субботу я могу получить пощёчину и буду не в восторге. Но, надеюсь, такого не случится», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Новость по теме
Льюис Хэмилтон высказался о планах в Формуле-1 после следующего сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022