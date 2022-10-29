Хэмилтон: машина становится всё лучше, но в квалификации я могу получить пощёчину

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первых двух тренировок на Гран-при Мексики, проходящем в эти выходные.



«Я очень хорошо себя чувствую. Я провёл действительно хорошую сессию, мне нравилось ездить. Машина чувствует себя всё лучше и лучше по мере нашей работы, и мы лучше её понимаем. В конце дня у нас был тест шин, просто ознакомительные круги для практики. Но мы действительно не знаем о своём положении относительно других, так как у всех разные программы. У Расселла была своя программа, потому что он пропустил первую тренировку, я сосредоточился на своей.



Отразится ли это на квалификации? Понятия не имею. С этой машиной не угадаешь. В субботу я могу получить пощёчину и буду не в восторге. Но, надеюсь, такого не случится», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

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