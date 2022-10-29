Глава «Макларена»: наказание «Ред Булл» явно не соответствует нарушению

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что «Ред Булл» отделался мягким наказанием за нарушение финансового регламента.
Австрийская команда получила денежный штраф в размере € 7 млн, а также сокращение времени работы с аэротрубой на 10% за превышение лимита расходов в 2021 году.
«Приятно видеть, что ФИА проделала хорошую работу с точки зрения аудита. Девять команд делали всё правильно, а одна явно нарушила правила. Это положительная сторона. Но отрицательная, на мой взгляд, заключается в том, что наказание явно не соответствует нарушению. Я просто надеюсь, что в будущем у нас будут применяться более строгие наказания. Объяснения Хорнера я не слышал, но могу себе представить, что это был ещё один час сказок, меня это не интересует», — приводит слова Зайдля RaceFans.
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