Хэмилтон: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо ещё

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о возможном завершении карьеры. Пилот «Мерседеса» считает, что опыт помогает ему в гонках.



«Я вообще себя старым не чувствую — благодаря тренировкам и энергии я будто молодой. Насколько сильнее был бы молодой пилот, обладая таким опытом? Если бы в 22 года я знал то, что знаю сейчас, то выступал бы лучше. Я стал мудрым. Взгляните на старты: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо. Нет никаких проблем с концентрацией, а над остальными необходимыми навыками я продолжаю регулярно работать.



Разумеется, когда-нибудь эта ситуация начнёт меняться, но пока такого не наблюдается. Когда это произойдёт, тогда и буду паниковать», — приводит слова Хэмилтона GP Fans.

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