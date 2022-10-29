Хэмилтон: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо ещё
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о возможном завершении карьеры. Пилот «Мерседеса» считает, что опыт помогает ему в гонках.
«Я вообще себя старым не чувствую — благодаря тренировкам и энергии я будто молодой. Насколько сильнее был бы молодой пилот, обладая таким опытом? Если бы в 22 года я знал то, что знаю сейчас, то выступал бы лучше. Я стал мудрым. Взгляните на старты: в этом году я стартую лучше, чем кто-либо. Нет никаких проблем с концентрацией, а над остальными необходимыми навыками я продолжаю регулярно работать.
Разумеется, когда-нибудь эта ситуация начнёт меняться, но пока такого не наблюдается. Когда это произойдёт, тогда и буду паниковать», — приводит слова Хэмилтона GP Fans.
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