Марко: наказание суровое, на пределе допустимого
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф для австрийской команды за нарушение финансового регламента.
Ранее ФИА оштрафовала «Ред Булл» на € 7 млн и сократила время работы с аэротрубой на 10% за превышение лимита расходов.
«Наказание суровое, на пределе допустимого по нашим меркам. Я имею в виду то, что мы способны быть конкурентоспособными, несмотря на ограничение работы с аэротрубой.
Когда речь заходит о превышении расходов на питание персонала, то очевидно, что эти средства не шли на разработку болида. Более того, в ведомости были расходы на зарплату сотрудницы, которая перенесла операцию на сердце. В этот период она не работала в команде», — приводит слова GPBlog.
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