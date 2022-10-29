Марко: наказание суровое, на пределе допустимого

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф для австрийской команды за нарушение финансового регламента.



Ранее ФИА оштрафовала «Ред Булл» на € 7 млн и сократила время работы с аэротрубой на 10% за превышение лимита расходов.



«Наказание суровое, на пределе допустимого по нашим меркам. Я имею в виду то, что мы способны быть конкурентоспособными, несмотря на ограничение работы с аэротрубой.



Когда речь заходит о превышении расходов на питание персонала, то очевидно, что эти средства не шли на разработку болида. Более того, в ведомости были расходы на зарплату сотрудницы, которая перенесла операцию на сердце. В этот период она не работала в команде», — приводит слова GPBlog.