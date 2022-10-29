Алонсо: титулы Ферстаппена более значимы, чем титулы Хэмилтона

Двукратный чемпион мира, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сравнил достижения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, на счету которого семь чемпионских титулов.



«Поначалу было много критики из-за того, что Ферстаппен получил место уже в 17 лет. Всё это ерунда. Не нужно судить гонщиков по их возрасту. Если они выступают лучше других, почему бы не допустить их? Мне нравилось, что у нас такой молодой гонщик на стартовой решётке. У нас почти не было сражений, и это прискорбно. Я хочу конкурировать с лучшими, и Макс к ним относится. В прошлом мне посчастливилось гоняться с Феттелем, Хэмилтоном, Михаэлем Шумахером, а с Максом пока шанса не было.



Я очень уважаю Хэмилтона, но, когда ты выигрываешь семь титулов, когда нужно конкурировать лишь с напарником, это другое. Даже если у тебя меньше титулов, но ты борешься с другими гонщиками, у которых может быть даже лучшая машина, то это более значимо. Я не видел, чтобы Макс сражался за титул с Албоном или Пересом», — приводит слова Алонсо RacingNews365 с ссылкой на De Telegraaf.

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