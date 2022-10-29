В «Феррари» недовольны решением ФИА о наказании «Ред Булл»

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.



«В последние недели мы много говорили о том, как может повлиять даже полмиллиона или миллион. Два миллиона — значительная сумма. Мы в «Феррари» считаем, что благодаря этой сумме можно выиграть около пары десятых за круг. Так что эти цифры могли оказать влияние на гонки или даже чемпионат.



Что касается наказания, то есть две причины, по которым мы недовольны. Во-первых, мы не понимаем, как сокращение часов в аэротрубе будет соответствовать тому же времени на круге, о котором я говорил. Вт-вторых, штраф не предусматривает снижение лимита. Это просто подтолкнёт их тратить деньги на что-то другое. У «Ред Булл» полная свобода использовать деньги, которые не пойдут на работу с аэротрубой, на снижение веса болида, например», — приводит слова Мекиса Motorsport.