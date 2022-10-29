Команды и ФИА согласовали подход к шатающимся деталям и отлетевшим зеркалам

Команды Формулы-1 и Международная автомобильная федерация согласовали подход к шатающимся деталям и отлетевшим зеркалам, сообщает Auto Motor und Sport.



Отныне чёрно-оранжевый флаг будет показываться гораздо реже, чем раньше, однако правила отчасти стали более жёсткими — в ФИА отныне просто будут объявлять о начале расследования в отношении повреждённой машины, а команда будет обязана предоставить доказательства того, было это повреждение безопасным или нет.



При этом, если команда заявляет, что деталь безопасна, но что-то случается, команда получает штраф. Что касается серьёзных повреждений машины, то если команда не реагирует, то, как и раньше, гоночная дирекция будет показывать пилоту чёрно-оранжевый флаг.



Что касается зеркал, то отныне пилот не будет обязан заехать в боксы, если зеркало было повреждено в результате контакта с соперником или стеной, однако если зеркало расшатывается без объективных причин, то такое нарушение следует незамедлительно устранить, поскольку поломка в таком случае вызвана конструктивными дефектами.