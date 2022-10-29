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Хорнер: это соперники должны извиняться перед нами, а не мы

Хорнер: это соперники должны извиняться перед нами, а не мы
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об извинениях за нарушения финансового регламента.

«Если говорить честно, то перед нами должны извиниться за некоторые обвинения. Мы не будем извиняться за то, как мы выступали и действовали. Мы сможем пережить тот факт, что надо сделать выводы и в нашем отчёте потенциально были допущены ошибки. Но легко говорить задним числом — все теперь большие специалисты. Мы не собирались нарушать правила.

Мы не делали ничего нечестного. Я не думаю, что мы должны извиняться. Необходимо извлечь уроки – все мы можем сделать выводы из ситуации.

Нас публично поколотили — я об обвинениях со стороны соперников. Наших пилотов освистывали на автодромах, мы понесли существенный репутационный ущерб. Нужно остановить это и двигаться дальше», — приводит слова Хорнера Racer.

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