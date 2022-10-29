Алонсо: устал от поиска ярких заголовков со стороны СМИ, все титулы одинаково значимы

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что не хотел никого задеть, высказываясь о титулах Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо.



«И по новой… Прошу, все титулы заслуженные и вдохновляющие. Они не похожи друг на друга, так что давайте просто наслаждаться чемпионами и легендами нашего времени. Я устал от непрерывного поиска ярких заголовков со стороны СМИ. Давайте просто наслаждаться тем, что мы видим», — написал Фернандо Алонсо в своих социальных сетях.



Ранее Алонсо сравнил достижения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, на счету которого семь чемпионских титулов. Фернандо отметил, что титулы Макса Ферстаппена являются более значимыми, чем титулы Льюиса Хэмилтона.

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