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Гэри Андерсон считает наказание «Ред Булл» слишком мягким

Гэри Андерсон считает наказание «Ред Булл» слишком мягким
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Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался о наказании «Ред Булл» за превышение технического регламента.

«Штраф в $ 7 млн не попадает под ограничение расходов в следующем сезоне, так что на самом деле деньги не такая и проблема. Финиш на одну позицию выше в Кубке конструкторов более чем перекрывает эту сумму. Что до ограничения в десять процентов на работу по аэродинамическим исследованиям, то Эдриану Ньюи и его коллегам предстоит напрячь мозги чуть больше.

Это прецедент того, как будут разбираться с нарушениями в будущем, и это не самый хороший прецедент. Я не говорю, что ФИА должна была отнять очки, но штраф должен вычитаться из потолка расходов на следующий год, а ограничения в исследованиях должны быть более суровыми. Если вводишь потолок расходов, нужно регулировать его так, чтобы желания превысить не возникало», — приводит слова Гэри Андерсона The Race.

Формула-1 была на грани катастрофы. Нам чертовски повезло с нарушением «Ред Булл» Формула-1 была на грани катастрофы. Нам чертовски повезло с нарушением «Ред Булл»
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