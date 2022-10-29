Гэри Андерсон считает наказание «Ред Булл» слишком мягким

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался о наказании «Ред Булл» за превышение технического регламента.



«Штраф в $ 7 млн не попадает под ограничение расходов в следующем сезоне, так что на самом деле деньги не такая и проблема. Финиш на одну позицию выше в Кубке конструкторов более чем перекрывает эту сумму. Что до ограничения в десять процентов на работу по аэродинамическим исследованиям, то Эдриану Ньюи и его коллегам предстоит напрячь мозги чуть больше.



Это прецедент того, как будут разбираться с нарушениями в будущем, и это не самый хороший прецедент. Я не говорю, что ФИА должна была отнять очки, но штраф должен вычитаться из потолка расходов на следующий год, а ограничения в исследованиях должны быть более суровыми. Если вводишь потолок расходов, нужно регулировать его так, чтобы желания превысить не возникало», — приводит слова Гэри Андерсона The Race.