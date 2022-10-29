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Де Врис выступит за «Альфа Таури» на молодёжных тестах

Де Врис выступит за «Альфа Таури» на молодёжных тестах
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Голландский гонщик Ник де Врис примет участие в молодёжных тестах в Абу-Даби за рулём машины «Альфа Таури». Об этом сообщил руководитель команды Франц ТОст.

«Он проведёт за нас тесты молодых пилотов в Абу-Даби, где смодет лучше познакомиться с машиной. У нас хорошая программа на зимний перерыв, чтобы мы могли как можно лучше подготовить его к 2023 году.

Я достаточно много контактировал с ним. Важно ближе познакомиться друг с другом», — цитирует Франца Тоста GPFans.

Таким образом, в нынешнем сезоне де Врис успеет поездить на болидах пяти разны команд — ранее он провёл Гран-при Италии за «Уильямс», пятничные тренировки за «Мерседес» и «Астон Мартин», а также частные тесты на машине «Альпин».

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