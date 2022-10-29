Хэмилтон: у меня нет детей, мой ребёнок — болид

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что отказывается от многого ради гонок.
«Я не знаю, когда внегоночная деятельность начинает отвлекать от гонок, думаю, я никогда не дойду до этой точки. Я каждый день отказываюсь от большого количества вещей. Я могу отказаться от чего-то, если понимаю, что это скажется на моей подготовке, тренировках. Если это влияет на команду, то однозначное «нет». Это распространяется на моих друзей, на отношения. Я сосредоточен на Формуле-1. Я не в отношениях, у меня нет детей. Мой ребёнок — болид и программа Mission 44, этим я дорожу.
Я счастлив. В моей жизни много приземлённых вещей. У меня есть дом в Великобритании, когда я приезжаю на базу команды, рядом семья, так что обстановка и атмосфера приятные. У меня есть ощущение, что я способен помочь «Мерседесу» выиграть больше титулов», — приводит слова Хэмилтона Independent.
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