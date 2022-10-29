В «Мерседесе» рассказали, насколько серьёзно штраф «Ред Булл» скажется на их скорости

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о штрафе «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.
«Штраф «Ред Булл» не такой серьёзный. Так что, думаю, называть его драконовским — это преувеличение. Сокращение количества сессии в аэротрубе ограничивает вашу свободу при разработке концепции, но сейчас мы находимся в той точке, когда правила хорошо изучены. Но определённо в такой ситуации нужно работать более эффективно.
Стоят ли 10 процентов времени в аэротрубе полсекунды на круге? По такой логике команда в конце пелотона будет иметь преимущество в три секунды над лидерами, а это не так. Всё зависит от того, насколько вы хорошо принимаете решения в течение года. Я бы сказал, что одна, может быть, две десятые в такой ситуации — реальные цифры», — приводит слова Шовлина F1i.
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