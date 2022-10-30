Ферстаппен отреагировал на то, что Хэмилтон не называет его по имени

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал наблюдение, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон обычно не произносит его имя и при обсуждении Ферстаппена предпочитает говорить не «он», а «они», обобщая обсуждение до всей команды «Ред Булл».



«Мне говорили, что он не называет меня по имени. Меня всегда учили, что нужно уважать то, чего люди добились в спорте. У меня нет никаких проблем с достижениями Льюиса. Он один из лучших за всё время.



Я знаю, что дело не только в машине, которой он управлял. Конечно, она помогает. Мы все знаем это, но ты всё равно должен победить своего напарника, а Льюис постоянно это делал. Думаю, нужно уважать человека, который тоже проделал потрясающую работу», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.