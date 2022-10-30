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Леклер: если проблемы с двигателем не будут исправлены, гонка станет кошмаром

Леклер: если проблемы с двигателем не будут исправлены, гонка станет кошмаром
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Мексики, который проходит в эти выходные.

«Если у нас всё ещё будут проблемы с двигателем и мы их не исправим, то гонка станет кошмаром. Из-за этих проблем также сложно оценить характеристики машины в целом на этой трассе. На высокой скорости мы теряли баланс. Это была моя самая сложная квалификация на сегодняшний день», — приводит слова Леклера The Race.

Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен, пилоты «Феррари» же выступили неудачно. Шарль Леклер показал седьмой результат, а его напарник Карлос Сайнс стал пятым.

В общем зачёте пилотов Леклер располагается на втором месте, опережая Серхио Переса на два очка.

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