Хэмилтон отреагировал на слова Алонсо о том, что титулы Ферстаппена более значимы

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова своего бывшего напарника Фернандо Алонсо.
Ранее испанец, сравнивая достижения Хэмилтона и Макса Ферстаппена, выразил мнение, что титулы пилота «Ред Булл» более значимы, так как добыты не в борьбе с напарниками по команде.
Хэмилтон в ответ опубликовал фотографию с подиума, намекнув на то, что он опередил Фернандо Алонсо в дебютном сезоне, и подписал её одним эмодзи с большим пальцем вверх.
Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо
Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона
Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне досрочно стал двукратным чемпионом мира, выиграв в гонке на Гран-при Японии. При этом Макс одержал уже 13 побед в сезоне, повторив рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Льюис Хэмилтон в 2022 году не выиграл ни одной гонки, его лучшим достижением в текущем сезоне является второе место.
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