Сайнс объяснил, почему «Феррари» провела худшую квалификацию в сезоне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил причины неудачного выступления команды в квалификации Гран-при Мексики, проходящего в эти выходные.
«Нам было сложно с самого начала уикенда. Думаю, из-за большой высоты и разреженного воздуха мы потеряли в производительности. Но нужно смотреть, возможно, это единичный случай. Может быть, нам не подходит эта трасса. Высота не влияет на скорость прохождения поворотов, так что предполагаю, она сказывается на шинах и двигателе. Мы понимали, что нам придётся искать компромиссы здесь, а по ухабистой трассе сложно управлять машиной.
По этой причине я не смог собрать круг. Но унывать не стоит. Думаю, несмотря ни на что, мы извлекли довольно много полезной информации. Это особенная трасса, нужно всё проанализировать и попробовать провести гонку лучше», — приводит слова Сайнса RaceFans.
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