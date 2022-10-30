В «Феррари» объяснили, что помешало Леклеру в квалификации

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результаты квалификации Гран-при Мексики, где пилоты итальянской команды Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали пятый и седьмой результаты соответственно.



«Пока нет данных о машине Леклера, но в конце его последней попытки точно сломалось DRS. Это достаточно сложная трасса. Здесь разреженный воздух, слабое сцепление и двигатель должен работать на пределе. Мы понимали, что в квалификации всё решат детали. У нас был потенциал, чтобы конкурировать с соперниками, но в третьем сегменте просто не повезло.



Полагаю, что гонка не будет такой же сложной. Топлива будет больше, повороты проходят медленнее, там будет другая динамика. Гонка может сложиться намного лучше квалификации, но наверняка будет не менее напряжённой», — цитирует Бинотто Sky Sports Italia.

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