СМИ рассказали, как Матешиц проводил последние месяцы жизни

Бывший владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц принял неизлечимую болезнь и отказался от интенсивного лечения, предпочтя проводить время в доме у озера Вольфгангзее, сообщает GrandPX со ссылкой на австрийские СМИ.
По информации источника, Матешиц не хотел возвращаться в клинику и перебрался в дом, который приобрёл несколько лет назад. Дом с видом на озеро располагался на берегу и был окружён лесом. Неподалёку находится отель, откуда Матешицу привозили еду.
Сообщается, что именно в этом доме прошла последняя встреча Дитриха Матешица с Максом Ферстаппеном, который посетил владельца компании сразу после того, как стал двукратным чемпионом мира. Встреча проводилась в обстановке строжайшей секретности, чтобы не давать лишний повод СМИ для спекуляций.
Матешиц скончался 22 октября в своём доме у Вольфгангзее.
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