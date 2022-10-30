СМИ рассказали, как Матешиц проводил последние месяцы жизни

Бывший владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц принял неизлечимую болезнь и отказался от интенсивного лечения, предпочтя проводить время в доме у озера Вольфгангзее, сообщает GrandPX со ссылкой на австрийские СМИ.



По информации источника, Матешиц не хотел возвращаться в клинику и перебрался в дом, который приобрёл несколько лет назад. Дом с видом на озеро располагался на берегу и был окружён лесом. Неподалёку находится отель, откуда Матешицу привозили еду.



Сообщается, что именно в этом доме прошла последняя встреча Дитриха Матешица с Максом Ферстаппеном, который посетил владельца компании сразу после того, как стал двукратным чемпионом мира. Встреча проводилась в обстановке строжайшей секретности, чтобы не давать лишний повод СМИ для спекуляций.



Матешиц скончался 22 октября в своём доме у Вольфгангзее.