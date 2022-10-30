Вольф отрицает утечку информации из ФИА о нарушении финансового регламента «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отрицает предположения, что бывший сотрудник команды Шайла-Энн Рао, сейчас работающая в ФИА, несёт ответственность за утечку информации о нарушении финансового регламента «Ред Булл».
«Утечка была не из ФИА. Десять финансовых директоров сидят вместе весь год, пытаясь понять, кто что сделал. Думаю, они говорили об этом. Но нарушение было и неважно, как оно произошло. Нарушение — это нарушение. Кроме того, таким образом они открывают своего рода второстепенный театр военных действий. «Ред Булл» пытается сместить фокус», — приводит слова Вольфа GrandPX.
ФИА приняла решение оштрафовать «Ред Булл» на $ 7 млн и ограничить пользование аэротрубой на 10% в следующем сезоне за превышение лимита расходов в 2021 году.
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