Вольф отрицает утечку информации из ФИА о нарушении финансового регламента «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отрицает предположения, что бывший сотрудник команды Шайла-Энн Рао, сейчас работающая в ФИА, несёт ответственность за утечку информации о нарушении финансового регламента «Ред Булл».



«Утечка была не из ФИА. Десять финансовых директоров сидят вместе весь год, пытаясь понять, кто что сделал. Думаю, они говорили об этом. Но нарушение было и неважно, как оно произошло. Нарушение — это нарушение. Кроме того, таким образом они открывают своего рода второстепенный театр военных действий. «Ред Булл» пытается сместить фокус», — приводит слова Вольфа GrandPX.



ФИА приняла решение оштрафовать «Ред Булл» на $ 7 млн и ограничить пользование аэротрубой на 10% в следующем сезоне за превышение лимита расходов в 2021 году.