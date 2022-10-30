Бинотто заявил, что нарушение «Ред Булл» могло существенно повлиять на исход сезона-2021

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что нарушение «Ред Булл» финансового регламента могло оказать существенное влияние на исход чемпионата-2021.
«В течение несколько месяцев я говорил, что крайне важно, чтобы ограничение бюджета хорошо контролировалось, потому что от этого могут зависеть чемпионские титулы, что и произошло в прошлом году. Стало ясно, что команда действовала незаконно и превысила предел. $ 2 миллиона имеют большое значение, это несколько десятых на круге, и это могло повлиять на прошлогоднее чемпионство.
Однако штраф «Ред Булл» ничтожен и не компенсирует полученного преимущества. Сокращённое время в аэротрубе не стоит полсекунды на круг, как говорит Хорнер. К тому же им не урезали бюджет, так что они могут направить деньги, например, на то, чтобы уменьшить вес или работать над подвеской», — цитирует Бинотто Racingnews365.
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