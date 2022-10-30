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Шумахер пожаловался на соперников, нарушивших джентльменское соглашение на ГП Мексики

Шумахер пожаловался на соперников, нарушивших джентльменское соглашение на ГП Мексики
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался по поводу квалификации Гран-при Мексики. Нарушение границ на трассе стоило гонщику места во втором сегменте во время квалификации.

Шумахер считает, что некоторые пилоты не соблюли негласное джентльменское соглашение, по которому у гонщиков в квалификации не принято обгонять друг друга в последних поворотах перед началом быстрого круга.

«Мне очень жаль. Я уже видел себя где-то на седьмом, восьмом месте.

Реакция Штайнера? Ну он увидел, что я был быстр, и сказал, что всё это досадно.

Но, кроме этого, джентльменское соглашение не было соблюдено тремя или четырьмя машинами. Это было очень глупо. Потому что это, по крайней мере, повлияло на мою подготовку к кругу. Я не прогрел тормоза так сильно, как должен был. Так что было непонятно, как они себя поведут в первом повороте», — приводит слова Шумахера The Judge 13.

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