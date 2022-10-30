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Источник: «Феррари» вынужденно уменьшила мощность двигателя на Гран-при Мексики

Источник: «Феррари» вынужденно уменьшила мощность двигателя на Гран-при Мексики
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Руководство команды «Феррари» приняло решение уменьшить мощность двигателя на проходящем Гран-при Мексики, сообщает издание Аuto Motor und Sport.

Причиной послужила высота трассы над уровнем моря (2238 метров) и, как следствие, разреженный воздух, из-за которого инженерам пришлось снизить мощность турбин силовой установки, имеющих наименьший размер среди всех команд.

Пилоты итальянской команды Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали в квалификации пятый и седьмой результаты соответственно. После окончания заезда глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что двигатели болидов работают на пределе из-за внешних условий.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Мексики стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второй результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник Расселла Льюис Хэмилтон.

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