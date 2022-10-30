«Лучшее, что можно было сделать в таких условиях». Норрис — о квалификации в Мексике

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу квалификации на Гран-при Мексики.

«Я очень доволен, это был хороший день, и я доволен восьмой позицией. Я проехал очень хороший круг в третьем сегменте, опередив оба болида «Альпин», и это лучшее, что мы могли сделать в данных условиях.

Мы слишком далеко находимся от команд впереди, но это обычное дело, так что я доволен, потому что мы дали себе хорошие шансы на гонку.

Это длинная трасса до первого поворота, многое может случиться. Мы переключим своё внимание на гонку и сосредоточимся на том, чтобы чисто стартовать, уйти в отрыв, успокоиться и с этого момента провести чистую гонку», — приводит слова Норриса F1i.