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«Ред Булл» объявил бойкот Sky Sports после комментариев о Ферстаппене

«Ред Булл» объявил бойкот Sky Sports после комментариев о Ферстаппене
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Вслед за своим пилотом и двукратным чемпионом Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном команда «Ред Булл» будет бойкотировать Sky Sports, сообщает издание Press Association.

Напомним, Ферстаппен принял решение игнорировать канал после того, как эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о достижениях голландца, заявив, что тот стал чемпионом из-за ограбления Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. Также журналист добавил, что Ферстаппен «не завоёвывал титул нормальным путём».

В ответ гонщик отказался от комментариев Sky Sports после субботней квалификации Гран-при Мексики, где он стал победителем. Второй результат показал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник и соотечественник Расселла Льюис Хэмилтон.

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