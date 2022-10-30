«Ред Булл» объявил бойкот Sky Sports после комментариев о Ферстаппене

Вслед за своим пилотом и двукратным чемпионом Формулы-1 голландцем Максом Ферстаппеном команда «Ред Булл» будет бойкотировать Sky Sports, сообщает издание Press Association.

Напомним, Ферстаппен принял решение игнорировать канал после того, как эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о достижениях голландца, заявив, что тот стал чемпионом из-за ограбления Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне. Также журналист добавил, что Ферстаппен «не завоёвывал титул нормальным путём».

В ответ гонщик отказался от комментариев Sky Sports после субботней квалификации Гран-при Мексики, где он стал победителем. Второй результат показал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Топ-3 замкнул напарник и соотечественник Расселла Льюис Хэмилтон.