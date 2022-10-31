Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по числу побед за сезон

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен сегодня, 31 октября, выигравший гонку Гран-при Мексики, установил новый рекорд по числу побед за сезон.
Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем чемпионате. Таким образом, голландец превзошёл достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, имевших по 13 побед. Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за «Феррари». Феттель повторил рекорд в 2013-м, будучи пилотом «Ред Булл».
Гран-при Мексики. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15.186.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.097.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +49.431.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +58.123.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1:08.774.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
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