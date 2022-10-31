Льюис Хэмилтон подверг сомнению тактику «Мерседеса» в гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тактику команды на Гран-при Мексики, где он финишировал вторым.
«Удивительная гонка, отличный уикенд! Я был близок на первом отрезке, но в конце концов «Ред Булл» оказался быстрее. Не уверен, что «хард» — правильные шины для финиша. Они стартовали на «софте», и нужно было выбрать другой вариант — «медиум», но в концовке мы ничего не смогли противопоставить», — сказал Хэмилтон после гонки.
Гран-при Мексики. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
- 31 октября 2022
-
01:38
-
01:01
-
01:01
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:07
- 30 октября 2022
-
22:21
-
21:45
-
21:24
-
19:56
-
19:51
-
18:47
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:39
-
16:24
-
15:47
-
15:11
-
14:42
-
13:44
-
12:54
-
12:24
-
11:43
-
11:14
-
10:27
-
10:01
-
08:00
-
01:53
-
01:41
-
01:07
-
00:51
-
00:46
-
00:25