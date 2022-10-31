Общий зачёт Формулы-1: Перес обошёл Леклера в борьбе за звание вице-чемпиона
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес благодаря третьему месту на Гран-при Мексики Формулы-1 вышел на вторую позицию в личном зачёте. За два этапа до окончания сезона-2022 Перес на пять баллов опережает Шарля Леклера. Льюис Хэмилтон оттеснил Карлоса Сайнса с пятого места.
Формула-1. Личный зачёт
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|416
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|280
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|275
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|231
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|216
|6.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|212
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|111
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|82
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|71
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|47
|11.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|36
|12.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|35
|13.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|24
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|23
|15.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|13
|16.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|12
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|12
|18.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|6
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|2
|21.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|2
|22.
|Нико Хюлькенберг
|«Астон Мартин»
|0
Формула-1. Кубок конструкторов
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|696
|2.
|«Феррари»
|487
|3.
|«Мерседес»
|447
|4.
|«Альпин»
|153
|5.
|«Макларен»
|146
|6.
|«Альфа Ромео»
|53
|7.
|«Астон Мартин»
|49
|8.
|«Хаас»
|36
|9.
|«Альфа Таури»
|35
|10.
|«Уильямс»
|8
Комментарии
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