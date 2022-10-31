Общий зачёт Формулы-1: Перес обошёл Леклера в борьбе за звание вице-чемпиона

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес благодаря третьему месту на Гран-при Мексики Формулы-1 вышел на вторую позицию в личном зачёте. За два этапа до окончания сезона-2022 Перес на пять баллов опережает Шарля Леклера. Льюис Хэмилтон оттеснил Карлоса Сайнса с пятого места.

Формула-1. Личный зачёт

Место Пилот Команда Очки 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 416 2. Серхио Перес «Ред Булл» 280 3. Шарль Леклер «Феррари» 275 4. Джордж Расселл «Мерседес» 231 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 216 6. Карлос Сайнс «Феррари» 212 7. Ландо Норрис «Макларен» 111 8. Эстебан Окон «Альпин» 82 9. Фернандо Алонсо «Альпин» 71 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 47 11. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 36 12. Даниэль Риккардо «Макларен» 35 13. Кевин Магнуссен «Хаас» 24 14. Пьер Гасли «Альфа Таури» 23 15. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 13 16. Мик Шумахер «Хаас» 12 17. Юки Цунода «Альфа Таури» 12 18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 6 19. Александер Албон «Уильямс» 4 20. Николас Латифи «Уильямс» 2 21. Ник де Врис «Уильямс» 2 22. Нико Хюлькенберг «Астон Мартин» 0

Формула-1. Кубок конструкторов