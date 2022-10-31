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Риккардо высказался об аварии с Цунодой и финише седьмым, несмотря на штраф

Риккардо высказался об аварии с Цунодой и финише седьмым, несмотря на штраф
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на седьмом месте на Гран-при Мексики.

«Я очень рад. Всё было не так просто, ведь я получил 10-секундный штраф. У меня смешанные чувства насчёт него. Конечно, ты никогда не хочешь допустить контакт, при котором другой парень вылетает, но я посмотрел повтор, и у меня нет ощущения, что всё было так уж плохо. Но я все равно хотел бы, чтобы такого не произошло.

Я не промахнулся мимо апекса и не заблокировал колёса, врезавшись в него. Я беру на себя ответственность, но я просто оставался остаться там, чтобы он вышел из поворота немного шире. Да, моя ответственность больше, но я бы не назвал это моей ошибкой на все сто процентов.

Это был непростой момент в моей гонке, но после того как Том сказал мне про 10 секунд штрафа, я не ответил ему, а потом почувствовал, что у меня очень хороший темп. И как-то нам удалось справиться», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

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