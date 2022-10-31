Макс Ферстаппен объяснил свой бойкот по отношению к Sky Sports

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё решение бойкотировать журналистов Sky Sports во время Гран-при Мексики Формулы-1.
«Дело не в нынешнем уикенде. Но в этом году постоянно было какое-то копание, они были неуважительны. Особенно один конкретный человек. В какой-то момент я решил, что с меня хватит. Нельзя жить прошлым, нужно двигаться дальше.
Сейчас соцсети стали очень токсичным местом, и если ты постоянно так делаешь в прямом эфире телевидения, то всё станет только хуже. Ты продолжаешь не уважать меня. И в какой-то момент я больше не буду относиться к этому толерантно. Поэтому я решил прекратить отвечать на вопросы.
Наш спорт становится всё популярнее. Не здорово, что при этом в соцсетях позволяют писать то, что там пишут. Надеюсь, мы придём к какому-то алгоритму, благодаря которому люди перестанут быть клавиатурными воинами. Такие люди никогда не скажут то же самое тебе в лицо — только когда они сидят напротив монитора у себя дома», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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