Макс Ферстаппен объяснил свой бойкот по отношению к Sky Sports

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё решение бойкотировать журналистов Sky Sports во время Гран-при Мексики Формулы-1.



«Дело не в нынешнем уикенде. Но в этом году постоянно было какое-то копание, они были неуважительны. Особенно один конкретный человек. В какой-то момент я решил, что с меня хватит. Нельзя жить прошлым, нужно двигаться дальше.



Сейчас соцсети стали очень токсичным местом, и если ты постоянно так делаешь в прямом эфире телевидения, то всё станет только хуже. Ты продолжаешь не уважать меня. И в какой-то момент я больше не буду относиться к этому толерантно. Поэтому я решил прекратить отвечать на вопросы.



Наш спорт становится всё популярнее. Не здорово, что при этом в соцсетях позволяют писать то, что там пишут. Надеюсь, мы придём к какому-то алгоритму, благодаря которому люди перестанут быть клавиатурными воинами. Такие люди никогда не скажут то же самое тебе в лицо — только когда они сидят напротив монитора у себя дома», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.