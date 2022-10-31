Хорнер высказался о решении «Ред Булл» временно бойкотировать все телеканалы Sky

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение своей команды полностью отказаться от общения с журналистами холдинга Sky во время Гран-при Мексики Формулы-1.
«Очевидно, что мы были расстроены серией оскорбительных комментариев, которые были сделаны в эфире Sky. Так что мы посчитали, что в этот уик-энд возьмём паузу и никак этим не навредим Sky.
В комментариях должен быть баланс. Некоторые моменты в комментировании прекрасны, но в некоторых случаях слишком сильная склонность к сенсационности. А мы как команда держимся воедино.
Мы ясно дали понять, что дело не только в британском Sky, что речь идёт о всех их каналах — Германии, Италии… Всё это касалось только нынешнего уик-энда. Но мы хотели показать наше недовольство иногда менее беспристрастными комментариями в виде обвинений», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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