Пилот NASCAR врезался в стену, чтобы обогнать соперника, и прошёл в финал. Видео

Пилот команды «Джо Гиббс Рейсинг» Кристофер Белл выиграл гонку Xfinity 500 — предпоследний этап NASCAR Cup Series сезона-2022, который прошёл на шорт-треке в Мартинсвилле. Для Белла это уже четвёртая победа в Cup Series, и она гарантировала ему место среди четырёх финалистов.



Отметим, что главным героем гонки стал Росс Честейн из команды «Трекхаус». На последних кругах он вёл заочную борьбу за место в финале с Денни Хэмлином и уступал ему два очка, и в последнем повороте Честейн намеренно врезался в отбойник и за счёт инерции вдоль стены по внешней траектории обогнал нескольких соперников.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

За счёт чрезвычайно рискованного манёвра Честейн прорвался на четвёртую позицию, опередил Хэмлина и отобрал у него путёвку в финал.



Двумя другими претендентами на титул в этом году стали Джоуи Логано из «Пенске», который досрочно прошёл в финал за счёт победы в Лас-Вегасе, а также представляющий команду «Хендрик» Чейз Эллиотт.



Вместе с Денни Хэмлином на стадии полуфинала шансы на чемпионство потеряли Райан Блейни, Чейз Бриско и Уильям Байрон.

Xfinity 500, «Мартинсвилл» (топ-10):

1. Кристофер Белл («Гиббс») — 500 кругов.

2. Кайл Ларсон («Хендрик») +0,869 сек.

3. Райан Блейни («Пенске») +2,228.

4. Брэд Кезеловски («РФК») +2,805.

5. Росс Честейн («Трекхаус») +2,919.

6. Денни Хэмлин («Гиббс») +2,992.

7. Джоуи Логано («Пенске») +3,341.

8. Уильям Байрон («Хендрик») +3,395.

9. Бубба Уоллас («23XI») +3,741.

10. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +4,862.



Финал сезона — гонка NASCAR Cup Series Championship Race — пройдёт 6 ноября на овале в Финиксе, штат Аризона. Чемпионом станет тот из финалистов, который раньше других пересечёт линию финиша.