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Перес считает, что медленный пит-стоп стоил ему второго места на Гран-при Мексики

Перес считает, что медленный пит-стоп стоил ему второго места на Гран-при Мексики
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу Гран-при Мексики, где он занял третье место.

«Сегодня я сделал всё, что мог, и очень, очень старался.К сожалению, у нас была несколько медленная остановка, которая испортила шанс провести андеркат по отношению к Хэмилтону. Как только я оказался позади него, было очень трудно следовать за ним. К сожалению, сегодня у нас ничего не получилось, но всё равно хороший результат», — приводит слова Переса Racingnews365.

Гран-при Мексики. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,186.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18,097.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +49,431.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +58,123.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.08,774.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.

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