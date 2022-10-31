Расселл: мы могли выступить лучше, придерживаясь той же стратегии, что и «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление команды на Гран-при Мексики.

«Я хорошо стартовал, но потерял две позиции на первом круге, и наша стратегия с шинами «медиум» — «хард» была неправильной. Я не смог заставить жесткие шины работать, так как сцепления с трассой просто не было. «Ред Булл» и «Феррари» стартовали на мягких шинах, и нам нужно понять, почему другие команды выбрали «софт», поскольку такая стратегия выглядела правильной для этой гонки. Так что это, несомненно, наш сегодняшний урок, поскольку мы могли бы подобраться ближе, придерживаясь той же стратегии.

Тем не менее, как команда мы прогрессируем, и я очень рад этому. Мне интересно посмотреть, как пройдёт этап в Бразилии, хотя не думаю, что мы будем столь же конкурентоспособны, как в Мексике — но всё же я извлеку огромный позитив из этого уикенда и отличной работы всей команды», — сказал Расселл после гонки.