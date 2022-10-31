Сайнс: у нас не было технических проблем в Мексике. Мы просто были медленными
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу выступления итальянской команды на прошедшем Гран-при Мексики.
«У нас не было никаких технических проблем. Это главное. В этот уикенд мы просто были медленными, но мы знаем, на какие компромиссы нам пришлось пойти при работе с этой машиной, с этим двигателем — и мы знали, что потеряем в производительности больше, чем ожидали.
Мы уступили лидеру минуту. С другой стороны, я месяц не проводил полноценных гонок, так что, на самом деле, было неплохо вернуться к этому. Я старался держать темп, понимать машину. Мы извлечём из этого уроки. Нужно будет добиться того, чтобы в Бразилии и Абу-Даби у нас был хороший темп», – приводит слова Сайнса GPblog.
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