Сайнс: у нас не было технических проблем в Мексике. Мы просто были медленными

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу выступления итальянской команды на прошедшем Гран-при Мексики.

«У нас не было никаких технических проблем. Это главное. В этот уикенд мы просто были медленными, но мы знаем, на какие компромиссы нам пришлось пойти при работе с этой машиной, с этим двигателем — и мы знали, что потеряем в производительности больше, чем ожидали.

Мы уступили лидеру минуту. С другой стороны, я месяц не проводил полноценных гонок, так что, на самом деле, было неплохо вернуться к этому. Я старался держать темп, понимать машину. Мы извлечём из этого уроки. Нужно будет добиться того, чтобы в Бразилии и Абу-Даби у нас был хороший темп», – приводит слова Сайнса GPblog.