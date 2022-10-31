Риккардо рассказал, почему хочет пропустить сезон-2023

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что пропуск сезона-2023 пойдёт ему на пользу.

«Я могу с уверенностью сказать, что в следующем году меня не будет на решетке Формулы-1. Но я всё ещё хочу быть в спорте и работать с командой, у которой есть амбиции участвовать в 2024-м году.

Уверен, пауза от гонок пойдёт мне на пользу, а затем я попытаюсь перестроиться на что-то к 2024 году. Я не закончил, но когда вернусь, это будет выглядеть немного по-другому.

Я знаю, как полезно иметь хотя бы летний перерыв, просто отстраниться, чтобы взглянуть на ситуацию с другой стороны. Сезоны проходят непрерывно, и у тебя нет возможности перестроиться.



Все люди разные, но я искренне верю, что для меня это будет в некотором смысле замаскированным благословением. Делая меньше, я добьюсь большего», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

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