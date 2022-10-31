Ферстаппен прокомментировал рекорд Формулы-1 по количеству побед за сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о рекорде Формулы-1 по количеству побед за сезон.



«Уже в самом начале мы думали, что сможем дойти до конца, так что это ещё одна отличная гонка, и это просто невероятный сезон для нас как для команды. Никогда не думал, что смогу выиграть 14 гонок за год, но, конечно, я невероятно горд.

В Бразилии нас ждёт спринтерская гонка, так что, надеюсь, мы сможем набрать ещё несколько очков! Но дело не в этом. В конце концов, главное — выиграть чемпионат, и неважно, сколько очков ты набрал. Но это показывает, что у нас невероятный год.

Меня никогда не интересовала статистика, я просто живу моментом. Стараюсь делать всё, что в моих силах, каждый уикенд. Стараюсь выигрывать гонки, и это для меня самое главное. Каждый уикенд, когда я могу вернуться домой и сказать себе, что добился максимума или близок к этому, я счастлив», — приводит слова Ферстаппена Racer.

Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: