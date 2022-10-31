Ферстаппен прокомментировал рекорд Формулы-1 по количеству побед за сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о рекорде Формулы-1 по количеству побед за сезон.
«Уже в самом начале мы думали, что сможем дойти до конца, так что это ещё одна отличная гонка, и это просто невероятный сезон для нас как для команды. Никогда не думал, что смогу выиграть 14 гонок за год, но, конечно, я невероятно горд.
В Бразилии нас ждёт спринтерская гонка, так что, надеюсь, мы сможем набрать ещё несколько очков! Но дело не в этом. В конце концов, главное — выиграть чемпионат, и неважно, сколько очков ты набрал. Но это показывает, что у нас невероятный год.
Меня никогда не интересовала статистика, я просто живу моментом. Стараюсь делать всё, что в моих силах, каждый уикенд. Стараюсь выигрывать гонки, и это для меня самое главное. Каждый уикенд, когда я могу вернуться домой и сказать себе, что добился максимума или близок к этому, я счастлив», — приводит слова Ферстаппена Racer.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1:
- 31 октября 2022
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:49
-
13:26
-
13:06
-
12:49
-
11:49
-
11:08
-
10:39
-
10:35
-
09:52
-
09:49
-
03:31
-
02:48
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
02:16
-
02:12
-
01:38
-
01:01
-
01:01
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:07
- 30 октября 2022
-
22:21
-
21:45
-
21:24
-
19:56
-
19:51
-
18:47
-
18:30