Стало известно, когда Фернандо Алонсо проведёт тесты в составе «Астон Мартин»

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо может провести общие постсезонные тесты для всех команд в составе «Астон Мартин» в Абу-Даби, сразу после окончания последнего Гран-при сезона Формулы-1. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, Алонсо и «Альпин» договорились освободить друг друга от контрактных обязательств.
«Я всегда сам распоряжаюсь собственной судьбой!» — дал комментарий Алонсо.
Ожидается, что испанец проведёт за рулём первую половину тестового дня, а вторую отработает Лэнс Стролл. На тестах все команды смогут использовать два болида: за рулём одного будет гонщик-юниор, второй будет работать в интересах «Пирелли».
Напомним, о том, что Алонсо покинет «Альпин» и перейдёт в «Астон Мартин», стало известно в начале августа. С британской командой Фернандо заключил многолетний контракт.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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