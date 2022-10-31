Стало известно, когда Фернандо Алонсо проведёт тесты в составе «Астон Мартин»

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо может провести общие постсезонные тесты для всех команд в составе «Астон Мартин» в Абу-Даби, сразу после окончания последнего Гран-при сезона Формулы-1. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, Алонсо и «Альпин» договорились освободить друг друга от контрактных обязательств.

«Я всегда сам распоряжаюсь собственной судьбой!» — дал комментарий Алонсо.



Ожидается, что испанец проведёт за рулём первую половину тестового дня, а вторую отработает Лэнс Стролл. На тестах все команды смогут использовать два болида: за рулём одного будет гонщик-юниор, второй будет работать в интересах «Пирелли».



Напомним, о том, что Алонсо покинет «Альпин» и перейдёт в «Астон Мартин», стало известно в начале августа. С британской командой Фернандо заключил многолетний контракт.

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