Оруджев высказался о споре, чьи титулы более ценные — Ферстаппена или Хэмилтона

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался по поводу споров о том, чьи титулы Формулы-1 более ценные — Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.
«Никогда не знаешь, сколько всего происходит за кулисами. Сейчас на прошлогоднее чемпионство Макса наложилось маленькое пятнышко с превышением бюджета, да и финал в Абу-Даби все не скоро забудут. Но в итоге всё забудется и останется только чемпионство. Сейчас все помнят, что Сенна трёхкратный чемпион мира. А то, что в 1990-м он вынес Проста, чтобы стать чемпионом, помнят единицы. То же самое про Шумахера. Все знают, что он великий, а то, что он был дисквалифицирован со всего чемпионата в 1997-м, не вспоминают. Так что через 30 лет люди будут помнить только то, что Льюис — семикратный чемпион.
В конце концов, «Ред Булл» в этом году — это как «Мерседес» в 2014-2017 годах: всё в одну калитку. Да и Льюис пришёл в «Мерседес», когда тот был не на вершине пьедестала, это тоже не надо забывать. В какой-то момент стало очень легко, но к этому ещё нужно было прийти. Так что не стоит принижать чемпионства Льюиса», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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