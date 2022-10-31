Феттель — о рекорде Ферстаппена: надеюсь, он сможет заработать 16 побед в этом году

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который вчера превзошёл его рекорд по количеству побед за сезон, выиграв 14-й Гран-при за этот год.

«Он молодец. Я думаю, что у него был чертовски удачный сезон, так что надеюсь, что он продолжит и заработает 16 побед к концу года, потому что всё остальное будет разочарованием.

Это здорово для «Ред Булл». Я всё ещё общаюсь с некоторыми людьми оттуда, поэтому очень рад за них. Очевидно, что у них есть большой импульс с прошлого года, а их машина в этом году невероятна.



Они выигрывали гонки, несмотря на то, что были тяжелее всех остальных, и я думаю, что теперь они наконец-то избавились от лишнего веса. Так что машина сейчас в полном порядке, но Макс тоже проделывает потрясающую работу», — приводит слова Феттеля Racingnews365.