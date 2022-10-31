«Просто мы не готовы». Алонсо отказался считать очередной сход невезением
Поделиться
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что его команда подошла к Гран-при Мексики неподготовленной. Именно это послужило причиной его схода с дистанции.
«Сход в Мексике? Не думаю, что это невезение. Просто мы не готовы. Двигатель не может закончить гонку. Это не может быть невезением, когда вам приходится менять шесть или семь двигателей, как это было у нас, и вы всё равно не финишируете в гонках. Я думаю, команде предстоит проделать некоторую работу зимой, надеюсь, не слишком большую.
Мой уровень очень высок на данном этапе сезона, однако в турнирной таблице в конце года моя позиция будет одной из самых низких. Это немного расстраивает, но я ничего не могу поделать», — приводит слова Алонсо Motorsport.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:49
-
13:26
-
13:06
-
12:49
-
11:49
-
11:08
-
10:39
-
10:35
-
09:52
-
09:49
-
03:31
-
02:48
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
02:16
-
02:12
-
01:38
-
01:01
-
01:01
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:07
- 30 октября 2022
-
22:21
-
21:45
-
21:24
-
19:56
Партнерский контент