Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Просто мы не готовы». Алонсо отказался считать очередной сход невезением

«Просто мы не готовы». Алонсо отказался считать очередной сход невезением
Комментарии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что его команда подошла к Гран-при Мексики неподготовленной. Именно это послужило причиной его схода с дистанции.

«Сход в Мексике? Не думаю, что это невезение. Просто мы не готовы. Двигатель не может закончить гонку. Это не может быть невезением, когда вам приходится менять шесть или семь двигателей, как это было у нас, и вы всё равно не финишируете в гонках. Я думаю, команде предстоит проделать некоторую работу зимой, надеюсь, не слишком большую.

Мой уровень очень высок на данном этапе сезона, однако в турнирной таблице в конце года моя позиция будет одной из самых низких. Это немного расстраивает, но я ничего не могу поделать», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022