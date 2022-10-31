«Просто мы не готовы». Алонсо отказался считать очередной сход невезением

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что его команда подошла к Гран-при Мексики неподготовленной. Именно это послужило причиной его схода с дистанции.

«Сход в Мексике? Не думаю, что это невезение. Просто мы не готовы. Двигатель не может закончить гонку. Это не может быть невезением, когда вам приходится менять шесть или семь двигателей, как это было у нас, и вы всё равно не финишируете в гонках. Я думаю, команде предстоит проделать некоторую работу зимой, надеюсь, не слишком большую.

Мой уровень очень высок на данном этапе сезона, однако в турнирной таблице в конце года моя позиция будет одной из самых низких. Это немного расстраивает, но я ничего не могу поделать», — приводит слова Алонсо Motorsport.