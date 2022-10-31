В «Макларене» остроумно отреагировали на самый быстрый пит-стоп в сезоне

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Макларен» обратила внимание на пит-стоп, который был в ходе гонки Гран-при Мексики у австралийца Даниэля Риккардо. На 44-м круге механики обслужили болид Даниэля за 1,98 секунды, что стало лучшим показателем в сезоне.
«1,98 сек. Пит-стоп был выполнен так быстро, что не попал в телетрансляцию», — говорится в сообщении «Макларена», размещённом в соцсетях гоночного коллектива.
Фото: https://twitter.com/McLarenF1
Напомним, Риккардо по итогам гонки в Мехико показал седьмой результат, получив при этом 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой. Его товарищ по команде Ландо Норрис был девятым. Победил в заезде Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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