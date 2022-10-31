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Хэмилтон: с годами соцсети становятся всё токсичнее, нам всем нужно от них отказаться

Хэмилтон: с годами соцсети становятся всё токсичнее, нам всем нужно от них отказаться
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Семикратный чемпион мира, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о токсичности социальных сетей.

«С годами социальные сети становятся всё более и более токсичными. В конечном итоге нам всем нужно отказаться от них.

Сейчас очень важный вопрос — психическое здоровье. Многие читают комментарии и высказывания других людей, и это болезненный опыт. К счастью, я их не читаю, но онлайн-платформы должны лучше работать для защиты людей, в особенности детей и женщин. Сейчас это не так, так что, думаю, хейт в сети продолжится», — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Guardian.

Ранее о токсичности соцсетей высказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, объясняя бойкот Sky Sports на Гран-при Мексики.

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